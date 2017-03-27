СБУ затримала наркоторговця за продаж наркотиків постійному клієнту – члену "Офіцерського корпусу"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією припинили в Києві діяльність наркоугруповання, учасники якого збували амфетамін та канабіс у великих розмірах.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники щомісяця збували понад 300 г наркотиків. Вони орендували будинок у передмісті столиці, де зберігали "товар". Оперативники спецслужби затримали одного з наркоділків при спробі продажу амфетаміну та марихуани постійному клієнту - члену громадської організації "Офіцерський корпус". Ще двох учасників наркоугруповання співробітники СБУ затримали пізніше", - повідомляє в понеділок прес-центр СБУ.

Загалом у наркоділків вилучили 85 г амфетаміну та понад 30 г канабісу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту). Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.