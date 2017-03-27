Генерал Назаров засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу військового літака Іл-76 у 2014 р.

Генерала Віктора Назарова, який звинувачується у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака Повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року, визнано винним і засуджено до 7 років в'язниці, повідомляє інтернет-видання "Українська правда".

"Назарова Віктор Миколайовича визнати винним і призначити йому термін покарання у вигляді 7 років позбавлення волі", - зачитала вирок суддя Павлоградського суду в понеділок.

У свою чергу адвокат потерпілої сторони Віталій Погосян на своїй сторінці у соцмережі Facebook уточнив, що суд визнав В. Назарова винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби) та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. А ось у позбавлення військового звання було відмовлено.

Також В. Погосян повідомив, що позови потерпілих задоволено, стягнуто з Міністерства оборони України за 500 тис. грн кожному.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу був збитий військово-транспортний літак Повітряних сил ЗС України Іл-76 при заходженні на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака Іл-76. Генерал-майору Генштабу ЗСУ В. Назарову було вручено підозру у службовому недбальстві, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ під час їх передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 до Луганська.