Події

18:10 27.03.2017

У МЗС України підтвердили затримання в Мінську українця

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України підтверджує затримання в столиці Білорусі Мінську громадянина України.

"Посольство України в Білорусі - ІФ) підтверджує затримання в Мінську громадянина України. Причини і обставини затримання з'ясовуються", - зазначено в повідомленні департаменту на офіційній сторінці в мікроблозі "Твіттер" у понеділок.

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що у Білорусі суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.

За інформацією видання, у понеділок, 27 березня, у Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську та інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто осіб.

ВАЖЛИВЕ

Двоє українських військових загинули з початку доби в зоні АТО, ще троє поранені

"Національний корпус" тимчасово припинить блокаду російських банків

Генерал Назаров засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу військового літака Іл-76 у 2014 р.

Поліція звільнила викраденого 8 місяців тому чиновника "Укрзалізниці" Людмирського, затримано двох фігурантів злочину

У Парижі почалися слухання за позовом Ощадбанку проти Росії

ОСТАННЄ

У Запоріжжі 28 березня відбудуться антитерористичні навчання

Голова Верховного суду не береться прогнозувати, чи стануть він і його колеги суддями оновленого суду

Звільнений чиновник "Укрзалізниці" Людмирський вважає нелогічною суму викупу, подробиць полону не розкриває

СБУ затримала наркоторговця за продаж наркотиків постійному клієнту – члену "Офіцерського корпусу"

Порушення в роботі системи провітрювання та безпеки УТАС були основними причинами аварії на шахті "Степова"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на поплавки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА