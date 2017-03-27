У МЗС України підтвердили затримання в Мінську українця

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України підтверджує затримання в столиці Білорусі Мінську громадянина України.

"Посольство України в Білорусі - ІФ) підтверджує затримання в Мінську громадянина України. Причини і обставини затримання з'ясовуються", - зазначено в повідомленні департаменту на офіційній сторінці в мікроблозі "Твіттер" у понеділок.

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що у Білорусі суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.

За інформацією видання, у понеділок, 27 березня, у Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську та інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто осіб.