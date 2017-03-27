Події

18:14 27.03.2017

"Національний корпус" тимчасово припинить блокаду російських банків

Партія "Національний корпус" заявляє про тимчасове припинення блокади російських банків в Україні з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Ощадбанку Росії в Україні.

"Ми ведемо війну з Росією, а не з українськими громадянами, хоча нас дивує поведінка тих, хто на третьому році війни з Росією тримає в банках окупанта свої заощадження. Тому ми на короткий період розблокуємо відділення російських банків, розуміючи, що їх вкладниками, зокрема, є прості громадяни. Водночас ми звертаємося до них з закликом проявити національну солідарність з нашим спільним фронтом боротьби з агресором і врятувати свої кошти", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті партії в понеділок.

Водночас "Національний корпус" зазначає, що масове закриття депозитів українців в російських банках "фінансово вдарить по агресору, а відкликання ліцензії Національним банком України і націоналізація активів – звільнять кошти, яких не вистачає на відновлення знищеного українського Донбасу".

Водночас у партії застерігають українську владу "не допустити продажу цих банків підставним посередникам, через треті руки".

Крім того, "Національний корпус" оголосив підготовку наступного етапу банківської блокади, масштаби якої "розширяться до повного припинення роботи всіх філій" Сбербанку Росії в Україні.

Як повідомлялося, станом на 24 березня були заблоковані 5 відділень Сбербанку (Київ): у центральному офісі в Києві, а також у відділеннях Дніпра, Запоріжжя, Сум та Вінниці.

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