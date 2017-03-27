Двоє українських військових загинули з початку доби в зоні АТО, ще троє поранені

Незаконні збройні формування в понеділок 22 рази відкривали вогонь по українських позиціях, двоє військових загинули, троє дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська з початку доби 22 рази відкривали вогонь, зокрема з важкого озброєння. (...) З початку доби двоє українських захисників загинули, ще троє дістали поранення", - йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку під вогонь мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів потрапили українські військові поблизу Троїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82 мм і гранатометів ворог обстріляв позиції під Авдіївкою та Пісками. Поблизу Луганського опорні пункти ЗСУ противник обстрілював озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери.

На Маріупольському напрямку, неподалік Павлополя, морських піхотинців ворог обстрілював з міномета калібру 82 мм, з великокаліберних кулеметів - українських бійців під Водяним, Новогригорівкою і Гнутовим. Поблизу Широкиного українські позиції обстрілював снайпер.

Раніше в понеділок прес-центр штабу АТО повідомив, що двоє українських військовослужбовців загинули унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Донецькій області, неподалік від населеного пункту Новолуганське.