Події

18:21 27.03.2017

Двоє українських військових загинули з початку доби в зоні АТО, ще троє поранені

Незаконні збройні формування в понеділок 22 рази відкривали вогонь по українських позиціях, двоє військових загинули, троє дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська з початку доби 22 рази відкривали вогонь, зокрема з важкого озброєння. (...) З початку доби двоє українських захисників загинули, ще троє дістали поранення", - йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку під вогонь мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів потрапили українські військові поблизу Троїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82 мм і гранатометів ворог обстріляв позиції під Авдіївкою та Пісками. Поблизу Луганського опорні пункти ЗСУ противник обстрілював озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери.

На Маріупольському напрямку, неподалік Павлополя, морських піхотинців ворог обстрілював з міномета калібру 82 мм, з великокаліберних кулеметів - українських бійців під Водяним, Новогригорівкою і Гнутовим. Поблизу Широкиного українські позиції обстрілював снайпер.

Раніше в понеділок прес-центр штабу АТО повідомив, що двоє українських військовослужбовців загинули унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Донецькій області, неподалік від населеного пункту Новолуганське.

ВАЖЛИВЕ

"Національний корпус" тимчасово припинить блокаду російських банків

У МЗС України підтвердили затримання в Мінську українця

Генерал Назаров засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу військового літака Іл-76 у 2014 р.

Поліція звільнила викраденого 8 місяців тому чиновника "Укрзалізниці" Людмирського, затримано двох фігурантів злочину

У Парижі почалися слухання за позовом Ощадбанку проти Росії

ОСТАННЄ

У Запоріжжі 28 березня відбудуться антитерористичні навчання

Голова Верховного суду не береться прогнозувати, чи стануть він і його колеги суддями оновленого суду

Звільнений чиновник "Укрзалізниці" Людмирський вважає нелогічною суму викупу, подробиць полону не розкриває

СБУ затримала наркоторговця за продаж наркотиків постійному клієнту – члену "Офіцерського корпусу"

Порушення в роботі системи провітрювання та безпеки УТАС були основними причинами аварії на шахті "Степова"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5648.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА