Держборг України у лютому 2017 р. зріс на 0,78% у доларовому вираженні – Мінфін

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в лютому 2017 року зріс на 10,34 млрд грн або $0,55 млрд - до 1,941 трлн грн або $71,76 млрд, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, державний борг до кінця лютого становив 1,666 трлн грн або $61,58 млрд, зокрема зовнішній – 977,64 млрд грн або $36,14 млрд. Гарантований державою борг становив 275,43 млрд грн або $10,18 млрд, зокрема зовнішній – 256,32 млрд грн або $9,47 млрд.

За даними міністерства, основною причиною збільшення держборгу в лютому є докапіталізація державних Укрексімбанку, Ощадбанку (обидва Київ) та Приватбанку (Дніпро).

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2017 встановив граничний розмір держборгу на кінець 2017 року в 1 трлн 716,63 млрд грн і граничний розмір гарантованого державою боргу в 579,37 млрд грн порівняно 1 трлн 501,48 млрд грн і 444,78 млрд грн на кінець 2016 року в законі про держбюджет-2016.