Норвегія збудує перший у світі повноцінний тунель для суден

Влада Норвегії планує збудувати перший у світі повноцінний тунель для морських суден на півострові Стад у комуні Сельє, повідомляє видання The Verge.

Тунель завдовжки понад милю (1,6 км) зможе приймати круїзні і транспортні судна. Його ширина становитиме 36 метрів, висота - понад 45 метрів.

Уряд заклав під цей проект 1 млрд норвезьких крон ($118 млн) до державного бюджету на розвиток транспортної галузі на 2014-2023 рр. Очікується, що будівництво почнеться 2018 року і триватиме приблизно 4 роки.

Зазначено, що у вказаному районі Норвезьке море зустрічається з Північним, через що утворюються бурхливі підводні течії, що послужили причиною загибелі десятків осіб за останні кілька десятиліть.