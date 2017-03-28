Порошенко підписав закон про внесення змін до законодавства щодо е-декларування

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що звільняє низку військовослужбовців від необхідності заповнювати електронні декларації, але вводить обов'язкове електронне декларування для представників недержавних громадських організацій.

Як повідомляється в понеділок на офіційному сайті Верховної Ради України, відповідний закон "Про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (законопроект №6172) повернуто з підписом президента 27 березня 2017 року.

Верховна Рада 23 березня 268 голосами схвалила закон №6172, згідно з яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала їх подавати "антикорупціонерів" (керівників або членів вищого органу управління громадських об'єднань, які займаються діяльністю з протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

Під час розгляду у другому читанні та ухвалення в цілому законопроекту Рада прийняла велику кількість поправок, частину з яких їх автори міняли з голосу. Таким чином, наразі остаточний текст ухваленого документа невідомий.

У посольстві США в Україні, коментуючи ухвалені зміни, розширення переліку зобов'язаних подавати е-декларації про майно та доходи на громадських діячів є кроком назад у процесі реформ в Україні. "Е-декларації для вищих державних чиновників – сильний крок вперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню – робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в соцмережі Twitter в четвер увечері.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган у своєму акаунті в Twitter написав: "Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства... Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед, і вони мають бути переглянуті".

У понеділок, 27 березня, стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав зміни до законодавства про електронне декларування та передав його на підпис президенту.

Цього ж дня президент України П. Порошенко повідомив, що проведе консультації в Адміністрації президента з приводу ухвалених парламентом змін до законодавства щодо е-декларування.

Після зустрічі з главою держави виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин повідомив, що президент не може накласти вето на цей закон, оскільки завдяки цим змінам військовослужбовці в зоні АТО звільняються від електронного декларування. Водночас П. Порошенко запропонував активістам створити робочу групу з напрацювання поправок до нього, що президент внесе до парламенту як невідкладні.

"Оскільки зобов'язання заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з'являється лише з 2018 року, за пропозицією президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участю представників громадських організацій, народних депутатів і представників Адміністрації президента з метою розробки погоджених змін до цього закону", - поінформували в прес-службі президента України.