Події

09:13 28.03.2017

Заборгованість із виплати зарплати в Україні в лютому зросла на 4,6% - Держстат

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні в лютому 2017 року зросла на 4,6% і на 1 березня 2017 року становила 1995,3 млн грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

За її даними, сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств збільшилася в лютому на 8,8% і на 1 березня 2017 року становила 946,9 млн грн.

Як повідомляє статведомство, збільшення заборгованості із заробітної плати в минулому місяці зафіксовано в Рівненській (утричі), Хмельницькій (на 68,3%), Черкаській (на 44%), Луганській (на 14,2%), Запорізькій (на 5,9%), Івано-Франківській (на 5,8%), Дніпропетровській (на 5,6%), Закарпатській (на 4,2%) областях і м. Київ (на 12,3%).

При цьому заборгованість із зарплати в лютому скоротилася в Чернівецькій (на 67,2), Тернопільській (на 54,5%), Волинській (на 42%), Полтавській (на 8,1%), Сумській (на 4,7%), Херсонській (на 4,6%), Чернігівській (на 3,4%) та Львівській (на 3%) областях.

До початку лютого основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,1%), професійну, наукову і технічну діяльність (9,7%). При цьому більше половини заборгованості сформовано в Донецькій (27%), Луганській (15,2%), і Харківській (10%) областях.

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