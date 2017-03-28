ФГВФО поточного тижня має намір продати активи 48 неплатоспроможних банків на суму 4,03 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) поточного тижня планує продаж на аукціонах активів 48 неплатоспроможних банків на загальну суму 4,029 млрд грн.

Згідно з повідомленням на веб-сайті ФГВФО, зокрема, за підсумками аукціонів заплановано залучити 3,579 млн грн від реалізації прав вимоги за кредитами, 421,280 млн грн - від продажу основних засобів ліквідованих банків. Крім того, буде запропоновано дебіторську заборгованість перед ПАТ "Кредитпромбанк" за 16,160 млн грн, перед ВАТ "Реал банк" - за 12,570 млн грн, а також інші активи (монети, зливки, ікони і т. д.) торги на суму 60 тис. грн.

ФГВФО також повідомив, що минулого тижня провів аукціони з продажу активів 29 неплатоспроможних банків на загальну суму 63,370 млн грн, зокрема аукціони з продажу основних коштів на суму 42,520 млн грн, аукціони з продажу прав вимоги за кредитами - 18,730 млн грн.

У повідомленні також зазначається, що дебіторська заборгованість перед АТ КБ "ТК Кредит" була продана за 20 тис. грн. Крім того, 2,070 млн грн отримано в результаті безпосереднього продажу майна банків. Ще 30 тис. грн залучено від продажу інших активів - картин, монет і т. д.

Крім того, минулого тижня відбулися аукціони з продажу основних коштів АТ "Єврогазбанк" на суму 22 млн грн, ПАТ КБ "Хрещатик" - на 5,580 млн грн, ПАТ "Банк "Київська Русь" - на 2,780 млн грн, ПАТ "Держзембанк" - на 490 тис. грн, ПАТ "КБ "УФС" - на 120 тис. грн, ПАТ "КБ "Південкомбанк" - на 80 тис. грн, ПАТ "Профін Банк" - на 70 тис. грн.

Права вимоги за кредитами ВАТ "Дельта Банк" були продані на суму 13,50 млн грн, ПАТ "Укрбізнесбанк" - на 390 тис. грн, ПАТ "АБ "Столичний" - на 310 тис. грн, ПАТ "Віейбі Банк" - на 130 тис. грн.

Крім того, проведені аукціони з продажу основних засобів та прав вимог за кредитами ПАТ "Банк "Форум" на суму 8,790 млн грн, АТ "Банк "Фінанси та кредит" - на 7,010 млн грн.