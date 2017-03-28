Події

09:16 28.03.2017

Україна починає страждати від нестачі води – Семерак

В останні роки рівень наповнення річок в Україні перебував у межах 20% від норми – Україна починає страждати від браку води, заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в ефірі телеканалу "ZIK".

"Сьогодні в Україні не залишилося жодного озера або річки, де якість води було б на рівні першого класу. Так, минулого літа я щоранку прокидався і з жахом переглядав новини, чи не розпочався мор риби ще в якійсь річці", - зазначив міністр.

За його словами, така ситуація викликана вирубкою лісів, ставленням промислових підприємств до водних ресурсів і розчищенням водних артерій.

Водночас, з огляду на м'якість українського екологічного законодавства, згідно з яким за таке поводження з природними ресурсами передбачена лише адміністративна відповідальність, жодне підприємство-порушник не поніс покарання.

"Разом з Генпрокуратурою Мінекології напрацювало зміни саме до кримінального законодавства, яке передбачає підвищену відповідальність за шкоду природі. Однак у грудні минулого року парламент в дуже швидкому режимі ухвалює закон, що забороняє в 2017 року будь-які перевірки, зокрема й екологічні. Отже, наразі Міністерство природи фактично опинилося під мораторієм на проведення перевірок", - зазначив О. Семерак.

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