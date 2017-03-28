За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, четверо поранені, один травмований

За минулу добу бойовики здійснили 58 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті яких двоє українських військовослужбовців загинули, четверо дістали поранення і один – бойову травму, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Донецькому напрямку. Бойовики обстрілювали Троїцьке з артилерії калібру 122 мм, Авдіївку, Троїцьке та Луганське – з мінометів калібру 120 мм, Авдіївку, Кам'янку, Піски, новгородське та Луганське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по Красногорівці і Мар'їнці з мінометів калібру 82 мм і гранатометів, Новогригоівку та Водяне – з великокаліберних кулеметів, Широкине – з зенітної установки ЗУ-23-2. Крім того. позиції в околицях Павлополя і Гнутового обстрілювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку бойовики застосовували артилерію калібру 152 мм по Новозванівці, міномети калібру 120 мм – по Кримському, міномети калібру 82 мм – по Новоолександрівці, протитанкові гранатомети – по Кряківці.