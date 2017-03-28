У Попаснянському районі внаслідок обстрілу НЗФ поранено українського військового

Бойовики напередодні ввечері обстріляли територію поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області, в результаті чого поранено одного українського військовослужбовця.

"Увечері 27 березня в результаті ворожого обстрілу поблизу села Троїцьке Попаснянського району дістав поранення наш захисник. Впродовж минулої доби об'єднані російсько-терористичні бандформування вісім разів порушували режим тиші" вздовж лінії розмежування", - повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація на сторінці в Facebook у вівторок вранці.

Так, по позиціях українських військовослужбовців біля сіл Троїцьке, Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району бойовики п'ять разів використовували 152-мм гармати, 120-мм і 82-мм міномети, протитанкові і автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети.

У напрямку села Кримське і Кряківка Новоайдарського району НЗФ двічі відкривали вогонь з 120-мм мінометів, протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Для обстрілу укріплень сил АТО поблизу смт Станиця Луганська застосовувалося стрілецьку зброю.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що за минулу добу бойовики здійснили 58 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції, у результаті двоє українських військовослужбовців загинули, четверо дістали поранення і один – бойову травму.