Події

10:33 28.03.2017

Склади під Балаклією відвідали представники посольства США для оцінки допомоги

У Міністерстві оборони України повідомили, що артилерійські склади під Балаклією (Харківська область) відвідали представники посольства США для оцінки надання необхідної допомоги.

"З метою визначення обсягів та характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів для ліквідації надзвичайної ситуації на 65-му арсеналі на об'єкті побувала група представників від військового аташату посольства США в Україні", - сказав спікер Міноборони Максим Праута на брифінгу у вівторок у Києві.

За його словами, старший групи Пол Шмідт відзначив високий рівень роботи фахівців Міноборони та Державної служби надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів Міноборони, розташованих неподалік від Балаклії.

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