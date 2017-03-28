За минулий тиждень у зоні АТО знешкоджено 624 вибухонебезпечних предмети

У Міністерстві оборони України повідомляють, що за минулий тиждень в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) знешкоджено 624 вибухонебезпечних предмети.

"Протягом останнього тижня знешкоджено 624 вибухонебезпечних предметів", - сказав спікер Міноборони Максим Праута на брифінгу у вівторок у Києві.

За його словами, загалом за час проведення саперних робіт у зоні АТО було знешкоджено 145187 вибухонебезпечних предметів і очищено територію площею 2843 га.