Події

10:42 28.03.2017

За минулий тиждень у зоні АТО знешкоджено 624 вибухонебезпечних предмети

У Міністерстві оборони України повідомляють, що за минулий тиждень в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) знешкоджено 624 вибухонебезпечних предмети.

"Протягом останнього тижня знешкоджено 624 вибухонебезпечних предметів", - сказав спікер Міноборони Максим Праута на брифінгу у вівторок у Києві.

За його словами, загалом за час проведення саперних робіт у зоні АТО було знешкоджено 145187 вибухонебезпечних предметів і очищено територію площею 2843 га.

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