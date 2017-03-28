Полторак обговорив з головою представництва НАТО подальше співробітництво України і НАТО

У понеділок відбулася зустріч міністра оборони України Степана Полторака і глави представництва НАТО в Україні, директора офісу зв'язку НАТО в Україні Олександра Віннікова, під час якої сторони обговорили військово-політичну ситуацію в Україні, стан проведення оборонної реформи та пріоритетні напрями подальшого співробітництва України і НАТО, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Спільна робота, проведена з НАТО, надзвичайно важлива і дала позитивні результати на всіх рівнях: починаючи з підготовки стратегічних документів і завершуючи процесом підготовки українських військовослужбовців інструкторами з країн-членів Альянсу", — зазначив С. Полторак на зустрічі.

Міністр оборони зазначив, що після затвердження президентом України Державної програми розвитку Збройних сил України на період до 2020 року має значно покращитися процес реформування Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, С. Полторак заявив про необхідність підтримувати тісний контакт з офісом зв'язку НАТО для оперативного вирішення нагальних питань.

О. Вінніков, в свою чергу, позитивно оцінив результати співпраці та наголосив на необхідності продовження діалогу Україна-НАТО.