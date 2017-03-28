Події

11:00 28.03.2017

ВТБ "серйозно вивчатиме" пропозиції про придбання української "дочки" – Костін

ВТБ (MOEX: VTBR) продовжує розглядати пропозиції про купівлю українського дочірнього банку групи, повідомив журналістам глава кредитної організації Андрій Костін.

Він підтвердив, що на актив є кілька претендентів.

"Банк - це ж не пара колготок. Треба серйозно вивчати, дивитися", - відповів він на запитання про терміни переговорного процесу.

У понеділок пізно ввечері щодо продажу своєї української "дочки" оголосив Сбербанк (MOEX: SBER). Покупцем виступає консорціум, основним власником якого є син Михайла Гуцерієва Саїд Гуцерієв і латвійський банк Norvik Григорія Гусельникова.

ВТБ наразі продовжить працювати на українському ринку, але надалі планує з нього піти, говорив раніше в березні А. Костін, коментуючи введені Києвом санкції стосовно "дочок" російських держбанків. Група ВТБ планує до кінця березня продати український БМ банк, з більшим за активами банком ВТБ (Україна) ситуація складніша, зазначав він. Збитки, які доведеться зафіксувати ВТБ у зв'язку з вимушеним відходом з українського ринку, для банку не настільки значні, говорив А. Костін.

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, четверо поранені, один травмований

НБУ ще не отримував офіційного повідомлення про придбання української "дочки" Сбербанку Росії

Активісти деблокують центральний офіс Сбербанку в Києві

Україна починає страждати від нестачі води – Семерак

ФГВФО поточного тижня має намір продати активи 48 неплатоспроможних банків на суму 4,03 млрд грн

ОСТАННЄ

У "БПП" виступають за відкриття ринку землі

У Балаклії відновлено газопостачання 80% абонентів

Українські розвідники знайшли в Донецькій області спорядження до РПГ виробництва РФ

Польща вирішила залучити іспанську лабораторію до розслідування катастрофи з літаком Качинського

У київському метро житель Хмельницької області віз арсенал боєприпасів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
энергетические напитки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА