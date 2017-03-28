ВТБ "серйозно вивчатиме" пропозиції про придбання української "дочки" – Костін

ВТБ (MOEX: VTBR) продовжує розглядати пропозиції про купівлю українського дочірнього банку групи, повідомив журналістам глава кредитної організації Андрій Костін.

Він підтвердив, що на актив є кілька претендентів.

"Банк - це ж не пара колготок. Треба серйозно вивчати, дивитися", - відповів він на запитання про терміни переговорного процесу.

У понеділок пізно ввечері щодо продажу своєї української "дочки" оголосив Сбербанк (MOEX: SBER). Покупцем виступає консорціум, основним власником якого є син Михайла Гуцерієва Саїд Гуцерієв і латвійський банк Norvik Григорія Гусельникова.

ВТБ наразі продовжить працювати на українському ринку, але надалі планує з нього піти, говорив раніше в березні А. Костін, коментуючи введені Києвом санкції стосовно "дочок" російських держбанків. Група ВТБ планує до кінця березня продати український БМ банк, з більшим за активами банком ВТБ (Україна) ситуація складніша, зазначав він. Збитки, які доведеться зафіксувати ВТБ у зв'язку з вимушеним відходом з українського ринку, для банку не настільки значні, говорив А. Костін.