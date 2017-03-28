Події

11:09 28.03.2017

У київському метро житель Хмельницької області віз арсенал боєприпасів

Поліцейські вилучили у пасажира на станції метро "Вокзальна" в Києві гранати, патрони і ножі, які він нібито знайшов у поїзді.

Як повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Києва, співробітник управління поліції метрополітену, який ніс службу на станції метро "Вокзальна", зауважив у вестибюлі підозрілого молодика і запросив до кімнати поліції. Під час особистого огляду слідчо-оперативна група виявила в його сумці димову шашку, сотню патронів калібру 7,62 мм, дві гранати Ф-1, три гранати РГД-5, 9 запалів та два ножі.

Правоохоронці встановили особу зловмисника - це 22-річний уродженець Хмельницької області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідству молодий чоловік повідомив, що знайшов боєприпаси в поїзді, в якому нещодавно їхав.

Вилучені боєприпаси направлені на експертне дослідження.

Слідчий відділ управління поліції метрополітену Головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу… Фігурантові справи загрожує до 7 років позбавлення волі.

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