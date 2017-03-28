Події

11:34 28.03.2017

Польща вирішила залучити іспанську лабораторію до розслідування катастрофи з літаком Качинського

Польська прокуратура, що займається розслідуванням катастрофи літака Ту-154 екс-президента Леха Качиньського, звернулася до Лабораторії кримінальної поліції Іспанії, передає в понеділок агентство ЕФЕ.

За його даними, в поширеному польської прокуратурою комюніке, йдеться, що до розслідування залучені кілька інших іноземних організацій, при цьому не уточнюється, які саме. Їм належить досліджувати уламки президентського літака та останки жертв, а також визначити, чи немає слідів вибухових речовин.

У документі наголошується, що Мадридська лабораторія кримінальної поліції Іспанії "компетентна, має досвід у таких випадках і всесвітньо відома".

Літак Л. Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Усі 96 осіб, що перебували на борту, загинули. Л. Качинський летів на траурні заходи в Катинь, де поховані польські військовослужбовці, розстріляні НКВС СРСР у 1940 році.

Проведеним розслідуванням було встановлено, що причиною аварії було неприйняття екіпажем літака польського президента рішення про відхід на запасний аеродром в умовах поганої видимості, а також відсутність належної реакції і необхідних дій екіпажу при багаторазовому спрацьовуванні попередження і команди системи раннього попередження про зближення із землею.

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, четверо поранені, один травмований

НБУ ще не отримував офіційного повідомлення про придбання української "дочки" Сбербанку Росії

Активісти деблокують центральний офіс Сбербанку в Києві

Україна починає страждати від нестачі води – Семерак

ФГВФО поточного тижня має намір продати активи 48 неплатоспроможних банків на суму 4,03 млрд грн

ОСТАННЄ

У Балаклії відновлено газопостачання 80% абонентів

Українські розвідники знайшли в Донецькій області спорядження до РПГ виробництва РФ

У київському метро житель Хмельницької області віз арсенал боєприпасів

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" ЄБРР та Greencubator щодо запуску програми кліматичних інноваційних ваучерів

ВТБ "серйозно вивчатиме" пропозиції про придбання української "дочки" – Костін

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА