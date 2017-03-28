Українські розвідники знайшли в Донецькій області спорядження до РПГ виробництва РФ

Розвідувальна група Збройних сил України виявила в районі н. п. Зайцево (Донецька обл.) спорядження до РПГ російського виробництва, що задокументовано Службою безпеки України.

"У районі Зайцевого в Донецькій області, на території, тимчасово непідконтрольній Україні, розвідувальна група Збройних сил України під час виконання бойового завдання знайшла бронежилет, каску і постріл до РПГ російського виробництва. Встановлено, що речі належать пораненому під час бойового зіткнення бойовику. Засоби захисту він залишив під час втечі з місця бою", - повідомляє прес-центр СБУ у вівторок.

Таким чином, це черговий факт, що свідчить про присутність РФ у збройному конфлікті на сході України. Задокументовані факти будуть додані до доказів агресії РФ проти України.