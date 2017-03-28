У "БПП" виступають за відкриття ринку землі

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Мушак назвав земельну реформу "драйвером позитивних змін в економіці.

За словами депутата, відкриття ринку землі ндасть можливість залучити протягом найближчих двох-трьох років близько $10 млрд, повідомила прес-служба БПП.

"Ці кошти докорінно змінять діловий ландшафт в Україні. Зараз ми в такому становищі, що навіть $1 млрд кредиту від МВФ змушує метушитися Верховну Раду, президента, Кабінет Міністрів. Це, звичайно, принизливо. Але повинні сприйняти цю реальність і перетворити проблему на можливість. Очікувані інвестиції в $10 млрд нарешті змусять провести валютну лібералізацію", - зазначив О. Мушак.

Крім того, депутат переконаний в тому, що важливим ефектом земельної реформи буде збільшення пропозиції товарів.

"По суті, земля - це суперліквідний товар, який можна буде придбати за гривню. Це збільшить стабільність і прогнозованість валютного курсу. Як наслідок, запуск доларових інвестицій в сфери з гривневими доходом", - зазначив він.

"Таким чином, земельна реформа - це драйвер позитивних змін, які відбудуться в державі... .Я вважаю, що Україна має нарешті перейти від концепції короткої перспективи підходу до довгострокових благ. І саме відкриття ринку землі - це перший серйозний крок, що запускає незворотні зміни", - резюмував депутат.