Двоє бійців ЗСУ загинули, п'ятеро поранені в зоні АТО за добу

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донеччині двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще п'ятеро дістали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро наших бійців дістали поранення і бойові травми", - сказав О. Мотузяник на брифінгу у вівторок у Києві.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців загинули, четверо дістали поранення і один – бойову травму.