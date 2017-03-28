У Києві очікують рішення МВФ щодо чергового транша

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що робота з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з приводу чергового транша Україні триває і Київ очікує остаточного рішення Фонду.

"Ми працюємо, все нормально, ми в контакті з МВФ, очікуємо рішення МВФ", - сказав В. Гройсман в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

При цьому прем'єр не назвав конкретних термінів такого рішення, проте запевнив, що громадськість про нього одразу ж буде поінформовано.

Відповідаючи на запитання агентства про результати роботи технічної місії МВФ, В. Гройсман сказав: "Це окрема місія, вона не пов'язана з глобальною місією МВФ, ця місія, що займається податковою реформою. Тому вона працює за своїм окремим графіком".

Як повідомлялося, питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня. Жодна інформація про причини таких змін на сайті Фонду відсутня. Порядок денний розписано до 31 березня і питання України в ньому немає.

За даними Мінфіну, перенесення термінів проведення засідання викликано виключно потребою уточнення розрахунків економічних наслідків заходів, вжитих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

У свою чергу, Національний банк України (НБУ) повідомив, що Україна є у програмі співробітництва з МВФ. Національний банк, у свою чергу, також оновив макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади окремих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що указом президент України Петра Порошенка від 16 березня введено в дію рішення РНБО від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію дотику в Донецькій і Луганській областях. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути наданий четвертий транш фінансування, обсягом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори про продовження фінансування були відновлені, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня.