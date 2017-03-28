Події

14:09 28.03.2017

НКРЕКП ввела в дію абонплату за розподіл газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг(НКРЕКП), ввела в дію з квітня абонентську плату за розподіл газу.

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в Києві у вівторок.

Нова система передбачає відділення тарифів на транспортування і розподіл від ціни газу, як товару.е

За рішенням НКРЕКП, кожен споживач щомісячно платитиме за розподіл газу фіксовану суму, залежну від максимальної пропускної спроможності його лічильника, незалежно від фактичних об'ємів споживання. Водночас, ціна закуповуваного абонентом газу вже не включатиме вартість транспортування і розподілу.

Абонплата для побутових споживачів на перехідній період (3 роки) встановлена в менших розмірах, ніж для інших категорій. Після перехідного періоду абонплату для різних категорій заплановано зрівняти.

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