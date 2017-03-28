Події

14:32 28.03.2017

Київ направив запит про призначення посла України в НАТО, на процес може тривати до 2 місяців - Пристайко

На процедуру розгляду запиту України про призначення посла в НАТО країнами-членами Північноатлантичного альянсу піде два місяці, повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми відіслали запит. Запит розглядається офіційно. Я про це говорив з генеральним секретарем НАТО, коли останній раз був у Брюсселі. Це зазвичай тягнеться до двох місяців", - сказав В. Пристайко журналістам у вівторок у Києві.

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