Події

15:14 28.03.2017

Чотири з п'яти заблокованих відділень Сбербанку відновили роботу в штатному режимі

Чотири з п'яти заблокованих представниками націоналістичних організацій відділень українського дочірнього банку Сбербанку Росії відновили роботу в штатному режимі.

"Нині розблоковано два відділення банку - в Києві та Дніпрі. Працівники повернулися на робочі місця і готуються до обслуговування клієнтів. Залишилося одне заблоковане відділення банку - в Запоріжжі", - повідомили в прес-службі фінустанови.

Решта відділень банку працює в штатному режимі, зокрема відділення в Сумах та Вінниці, розблоковані раніше.

Як повідомлялося, в середині березня представники націоналістичних організацій в центрі Києва замурували вхід до центрального відділення Сбербанку.

Окрім цього, станом на 24 березня були заблоковані відділення Сбербанку в Дніпрі, Запоріжжі, Сумах та Вінниці.

27 березня партія "Національний корпус", представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове призупинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку Росії в Україні.

У вівторок уранці, 28 березня, деякі активісти почали розбирати бетонні блоки біля центрального відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні.

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