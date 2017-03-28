Події

15:19 28.03.2017

Суд дозволив затримати ймовірного спільника вбивці екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

Суд дав дозвіл на затримання Ярослава Левенця - ймовірного спільника вбивці екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, про що свідчить запис у його картці в переліку розшукуваних осіб на сайті МВС України.

У розділі "Запобіжний захід" вказано "Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу".

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми РФ Д. Вороненкова вбили в центрі Києва 23 березня. Вбивця був поранений охоронцем екс-депутата і згодом помер у лікарні.

За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт"), радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вбивця - агент російських спецслужб, упроваджений до українських силових структур, Павло Паршов.

Пізніше журналістка телеканалу СТБ Альона Лунькова на своїй сторінці у Facebook написала, що у вбивці Д. Вороненкова був спільник Я. Левенець, з 2012 року – у розшуку за економічні злочини.

На сайті МВС також зазначено, що Я. Левенець у розшуку в Києві з 24 березня за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі Києва, якій передано кримінальне провадження за вбивством Д. Вороненкова, не коментують даних про розшук Я. Левенця.

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