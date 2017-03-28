Сума збитків від вибухів на артскладах у Балаклії може сягнути 300 млн грн

За попередніми підрахунками збитки від вибухів і пожеж на артилерійських складах Міноборони, які сталися в м. Балаклії Харківської області, сягнули близько 220 млн грн, повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Харківської облради, С.Чернов також зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може сягнути близько 300 млн грн.

"Остаточна сума збитків стане відома після завершення підрахунків фахівцями... Також від вибухів постраждали і сільгоспвиробники, адже їхні поля також не оминали снаряди", - йдеться в повідомленні.

За словами С.Чернова, нині триває підготовка документів для уряду з проханням виділити кошти на відновлювальні роботи з фонду регіонального розвитку. Планується також виділити кошти з резервного фонду обласного бюджету.