Події

15:48 28.03.2017

Убивство Вороненкова не вплине на перспективу розслідування справи про держзраду Януковича

В українській прокуратурі зазначають, що вбитий у Києві екс-депутат Державної думи Російської Федерації Денис Вороненков був таким самим важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, як і всі інші, і його вбивство не вплине на перспективу цього процесу.

"Позиція сторони обвинувачення полягає в тому, що для нас немає ключових або не ключових, головних або не головних, важливих або не важливих свідків, для нас кожен свідок у цій справі, а їх більш ніж 100 осіб, дуже важливий", - сказав прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він зазначив, що кожен свідок у цій справі давав і дає показання про те, що він знає, і для обвинувачення кожен із них так само важливий, як і Д. Вороненков.

Р. Кравченко наголосив, що хоч як обвинувачуваний В. Янукович хотів уникнути відповідальності, сторона обвинувачення використає всі докази, яких зібрано достатньо і яких має вистачити для того, щоб довести провину екс-президента.

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