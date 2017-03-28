Порошенко розпорядився провести 8-9 травня заходи, приурочені Дню пам'яті та примирення і річниці перемоги над нацизмом

Президент України Петро Порошенко доручив органам влади підготувати і провести в 2017 році заходи, приурочені до Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави у вівторок.

Зокрема, П.Порошенко доручив Кабінету Міністрів утворити організаційний комітет із підготовки та проведення в 2017 році заходів із відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, залучивши до його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Доручено провести 8 і 9 травня в Києві, обласних центрах, інших населених пунктах меморіальні, урочисті та культурні заходи за участю представників органів виконавчої влади, територіальних громад, акредитованого в Україні дипломатичного корпусу, громадських об'єднань, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, представників волонтерського руху, духовенства, молоді.

Необхідно також організувати та провести військово-патріотичні й інші тематичні заходи в навчальних закладах і військових частинах за участю ветеранів війни, борців за незалежність України в XX столітті, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Кабмін має вирішити в установленому порядку питання фінансування видатків на організацію та проведення зазначених заходів, звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 8 і 9 травня панахиди за загиблими в Другій світовій війні та молебні за захисників Вітчизни.

Обласним, Київській міський державним адміністраціям президент доручив розробити за участю представників громадських об'єднань і затвердити регіональні плани заходів із відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та забезпечити їх реалізацію.

Місцевій владі також необхідно вжити заходів щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, забезпечення надання їм необхідної медичної допомоги та матеріальної підтримки.