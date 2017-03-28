Події

16:32 28.03.2017

У Міноборони України виступають за якнайшвидше ухвалення законопроекту про протимінну діяльність

У Міністерстві оборони України виступають за якнайшвидше ухвалення законопроекту про протимінну діяльність, який дасть змогу забезпечити допомогу міжнародних неурядових організацій із розмінування територій.

"На сьогодні три міжнародні урядові організації працюють в Україні. Є ще організації, які готові зайти в Україну, але чекають на ухвалення відповідного законодавства. Я висловлюю позицію міністерства - цей законопроект треба було ухвалити ще вчора", - сказав представник Міноборони України Костянтин Аніконов під час круглого столу на тему "Розвиток потенціалу України з гуманітарного розмінування. Законодавче забезпечення" в Києві у вівторок.

Він нагадав, що на розгляді парламенту перебуває проект закону про протимінну діяльність, розроблений Міністерством оборони спільно з органами центральної влади. За словами К.Аніконова, "щойно його буде ухвалено, допомогу Україні такі організації нададуть".

При цьому представник Міноборони наголосив, що процес розмінування має бути системним і постійним.

"Протимінна діяльність включає п’ять напрямів: гуманітарне розмінування, навчання поводженню з вибухонебезпечними предметами, допомога потерпілим, пропаганда щодо заборони використання протипіхотних мін, а також знищення мін і боєприпасів, непридатних до використання", - сказав він, наголосивши, що всі ці напрями мають гуманітарний характер і спрямовані на гарантування безпеки населення.

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