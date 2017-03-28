До Держприкордонслужби приймуть 800 осіб у рамках чергового етапу проекту "Нове обличчя кордону"

У Державній прикордонній службі України у вівторок розпочався черговий етап проекту "Нове обличчя кордону".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в урочистому заході з нагоди старту нового етапу проекту в аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) узяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, посол США Марі Йованович і голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

"Звісно, зміни відбуваються не так швидко, як ми хотіли, але для того, щоб ці зміни відбувалися, ми маємо все розпочинати із себе, реформувати застарілу систему, впроваджувати нові принципи, робити все для того, щоб із честю служити своїй прекрасній країні", - зазначив прем'єр.

Він висловив упевненість, що нові працівники відомства робитимуть свою справу якісно й отримають велику підтримку з боку суспільства.

"Хочу побажати всім, кого відберуть, служити вірою та правдою своїй країні, розуміти щодня, що ви – обличчя нашої держави, робити свою справу так, щоб ми могли відкрито дивитися людям в очі", - наголосив В. Гройсман.

Посол США під час заходу наголосила на важливості суттєвого реформування прикордонного відомства України. "Нас надихає те, що прикордонна служба вирішила поширити нові стандарти набору на інші підрозділи, зокрема і на відділ внутрішньої безпеки", - зазначила М. Йованович. Під час заходу вона від імені США передала Держприкордонслужбі України сертифікат на поліграф, який допоможе відібрати нових прикордонників.

Водночас голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко додав, що проект реалізується з допомогою міжнародних партнерів, зокрема посольства США та Міжнародної організації з міграції. "Проект передбачає приблизно 1,4 млн доларів допомоги. Це має бути система підготовки персоналу, система відбору персоналу, система його атестації, система перевірки на ефективність, це нова форма одягу, нові технології", - зазначив голова прикордонного відомства.

Черговий етап проекту "Нове обличчя кордону" здійснюватиметься в підрозділах ОКПП "Київ" і Мостиського прикордонзагону, персонал яких виконує завдання в аеропорту "Бориспіль", залізничної станції Київ-Пасажирський і пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею. Загалом планується відібрати 800 молодих цивільних осіб. Кандидати можуть до кінця квітня заповнювати відповідні анкети на сайті прикордонслужби. Процес відбору також передбачає проходження кандидатами перевірки на поліграфі. Держприкордонслужба пропонує новим працівникам грошове забезпечення на рівні від 9 тис. грн.