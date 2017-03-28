Верховний Суд має стати єдиною касаційною інстанцією - законопроект про зміни до процесуальних кодексів України

Верховний Суд має стати єдиною касаційною інстанцією в Україні, рішення за скаргами ухвалюватимуть лише один раз.

Це випливає з поданого до Верховної Ради президентом України законопроекту про внесення змін до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, до Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.

У ст. 27 проекту закону - суд касаційної інстанції - зазначено, що Верховний Суд переглядає в касаційному порядку судові рішення, ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій.

Окрему увагу в законопроекті, згідно з пояснювальною запискою, приділено забезпеченню діяльності Верховного Суду та створенню механізмів, які забезпечать єдність правозастосовної практики у рамках єдиного касаційного провадження.

"Рішення суду у конкретній справі переглядається у касаційному порядку Верховним Судом за відповідною скаргою лише один раз. При цьому Верховний Суд може діяти у складі колегії, палати, об'єднаної палати відповідного касаційного суду, Великої палати Верховного Суду", - йдеться в документі.

Згідно з проектом закону, ВС розглядатиме справи у складі колегії з трьох або більшої непарної кількості суддів.

У законопроекті також зазначено, що колегія суддів може передати справу на розгляд палати, до якої входить ця колегія, або об'єднаної палати відповідного касаційного суду, або Великої палати Верховного Суду.

Проект закону передбачає впровадження "електронного суду", зокрема можливість здійснення всіх процесуальних дій засобами електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

"Учасникам справи забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи житлового або робочого приміщення, а для свідків та експертів - у приміщенні суду. Матеріали справи зберігатимуться в електронному вигляді", - йдеться в документі.

Загалом, як наголошується в пояснювальній записці до проекту закону, ухвалення цього документа сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту.

Крім того, серед цілей і завдань проекту закону - забезпечення належної взаємодії та сприяння альтернативному вирішенню спорів у третейських судах та міжнародному комерційному арбітражі.

Що стосується юрисдикції та підсудності, то у проекті передбачено їх розмежування насамперед залежно від предмета спору, а не суб'єктного складу сторін. Пропонується також спрощення і прискорення розгляду нескладних справ, забезпечення ґрунтовної підготовки до розгляду складних справ.

У законопроекті гармонізуються норми Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства, уніфікується термінологія для забезпечення єдності правозастосовної практики.

Проект закону про внесення змін до процесуальних кодексів України внесений главою держави та зареєстрований у парламенті 23 березня. Насамперед ці зміни дадуть змогу забезпечити функціонування оновленого Верховного Суду.

Конкурс на зайняття посад суддів у цьому суді нині завершується, і, як прогнозує голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, вже до літа має бути призначено щонайменше 65 суддів Верховного Суду.