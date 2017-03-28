НАЗК своєю некомпетентністю руйнує всю антикорупційну реформу - Севостьянова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не може пояснити, чому реєстр електронних декларацій не працює вже чотири дні, Міністерство юстиції України має намір вимагати від НАЗК публічної позиції з цього питання, заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

"Сьогодні в Кабміні ми зібрали за столом НАЗК, УСС (держпідприємство "Українські спеціальні системи" - ІФ) і всіх причетних до функціонування реєстру декларацій, щоб зрозуміти, чому знову відбувається зрив процесу подання декларацій і хто за це відповідатиме. Ніхто з керівництва НАЗК не знайшов можливості прийти", - написала Н. Севостьянова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

За її словами, ні адміністратори, ні представники НАЗК не можуть пояснити, чому реєстр не працює вже чотири дні. "Кажуть, що шукають причину. Ніхто не може гарантувати, що до 1 квітня система запрацює", - зазначила вона.

Перший заступник міністра повідомила, що станом на вівторок, 28 березня, у реєстрі 968 тис. декларацій (з урахуванням е-декларацій, поданих минулого року, і всіх видів декларацій, які подаються при звільненні).

"Очевидно, що більше ніж половина декларантів 2017 року ще не подали декларацій. Завдяки поправкам до закону, які вже підписані президентом, особи, які вперше цього року подають декларації, зможуть це зробити до 1 травня. Що робити тим, у кого час залишився до 1 квітня, невідомо. НАЗК відповіді на це не має і, здається, не хоче шукати", - написала Н. Севостьянова

"Орган колективної безвідповідальності продовжує своєю некомпетентністю руйнувати всю антикорупційну реформу. Раджу всім тим, хто чергову ніч не спить, маючи надію потрапити до реєстру, фіксувати колапс системи. Будемо вимагати від НАЗК публічної позиції з цього питання", - додала вона.