Реальна зарплата в Україні в лютому 2017 р. зросла на 18%

Реальна заробітна плата в Україні в лютому 2017 року збільшилася на 18% порівняно з лютим 2016 року, на 2,3% порівняно із січнем 2017 року, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Як зазначає Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у лютому-2017 порівняно із січнем-2017 зросла на 3,3%, у річному вимірі - на 35,4%, сягнувши 6,209 тис. грн, тоді як у січні - 6,008 тис. грн, грудні-2016 - 6,475 тис. грн, листопаді - 5,406 тис. грн

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у лютому поточного року порівняно з лютим минулого року спостерігалося в Закарпатській (на 50,9%), Волинській (на 49,9%), Тернопільській (на 49,2%), Чернівецькій (на 47,5%), Кіровоградській (на 48,1%), Хмельницькій (на 46,1%), Житомирській (на 47,4%), Полтавській (на 46,0%), Івано-Франківській (на 45,6%), Херсонській (на 45,2%), Вінницькій (на 44,4%), Сумській (на 42,7%), Київській (на 37,8%) областях та в Києві (на 24,7%).

У Донецькій та Луганській областях (без урахування частини зони проведення АТО) зростання заробітної плати становило 28,9% та 41,2% відповідно.

Найвищий рівень зарплат у лютому зафіксовано в Києві - 9,832 тис. грн, найнижчий - у Тернопільській області, 4,790 тис. грн.

У лютому 2017 року порівняно з аналогічним місяцем 2016 року заробітна плата зросла у сфері освіти (на 62,7%), охорони здоров'я (на 54,4%), держуправління та оборони, в обов'язковому соцстрахуванні (на 51,5%); у сільському, лісовому та рибному господарствах (на 44,7%); у сфері адміністративного і додаткового обслуговування (на 38,6%); у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (на 36,1%); у будівництві (на 35,5%); промисловості (на 27,4%); у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 30,0%), у сфері професійної, наукової і технічної діяльності (на 29,2%), у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (на 27,8%), у сфері операцій з нерухомим майном (на 25,6%); на підприємствах транспорту, складського господарства, у сфері поштової та кур'єрської діяльності (на 25,3%); інформації та телекомунікацій (на 13,5%); фінансовій і страховій діяльності (на 11,2%).