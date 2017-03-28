Київ направив до Білорусі ноту з метою отримання повної інформації про затриманих українців

Міністерство закордонних справ України вимагає повної інформації про причини та обставини затримання українських громадян у Білорусі, заявив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією, затримано ще одного громадянина України, якого тримають у центрі ізоляції правопорушників у Мінську", — сказав В.Кирилич в ефірі "Громадське TV" у вівторок.

Він не назвав прізвища другого затриманого українця, зазначивши лише, що напередодні ввечері не було відомо, яке покарання йому винесли в Мінську.

В.Кирилич повідомив, що Україна направила до Білорусі ноту з метою отримання повної та об'єктивної інформації про причини та обставини затримання українських громадян.

Першому затриманому в Мінську громадянину України - Руслану Терещенку – призначили 15 діб арешту, звинувативши в дрібному хуліганстві та непокорі законній вимозі посадової особи. За словами В.Кирилича, найближчим часом затриманого відвідає український консул, щоб визначити умови його тримання.

Як повідомлялося, 27 березня радіо "Свобода" повідомило, що суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Р.Терещенка, затриманого за участь у масових демонстраціях у столиці Білорусі 25 березня.

Пізніше цього самого дня департамент консульської служби МЗС України підтвердив затримання в Мінську громадянина України. Причини та обставини затримання з'ясовують.