Україна засіяла 845 тис. га яровими зерновими

В Україні розпочато сівбу ярових зернових в усіх областях України, засіяно 845 тис. га, або 35% від запланованого (2,4 млн га), повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства в понеділок.

Згідно з інформацією на сайті, ярової пшениці посіяно 43 тис. га, або 23% від запланованого, ярового ячменю - 578 тис. га (33%), вівса - 42 тис. га (20%), гороху - 183 тис. га (66%).

Серед лідерів сівби - південні регіони, які раніше за інших розпочали посівну. Так, Миколаївська область уже закінчує сівбу ранніх зернових - засіяно 102,8 тис. га (від запланованих 106,6 тис. га). Понад 100 тис. га також засіяно в Запорізькій (139,1 тис. га) і Одеській (110,3 тис. га) областях.

Крім того, підживлено озимі зернові культури на площі 6,8 млн га (95%).

Як повідомлялося з посиланням на Мінагропрод, площі під яровими зерновими 2017 року становитимуть 7,2 млн га, зокрема під ранніми - 2,4 млн га.