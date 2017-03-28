Двох бійців ЗСУ поранено через обстріли бойовиків від початку доби

Обстріли бойовиками позицій сил АТО тривають, від початку доби члени незаконних збройних формувань 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, унаслідок чого двоє бійців української армії дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог бив по позиціях поряд із Авдіївкою, Троїцьким і Луганським. Захисників Авдіївки, Опитного, Троїцького накривали вогнем мінометів калібру 82 мм", - йдеться у зведенні станом на 18:00, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook у вівторок.

Окрім цього, опорні пункти поблизу Луганського ворог обстрілював з озброєння БМП, а по захисниках Пісків, Луганського і Троїцького бив із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На маріупольському напрямку неподалік Тарамчука бойовики намагалися влучити в українських військових з міномета калібру 82 мм. По морських піхотинцях у Широкиному били із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорні пункти біля Водяного обстрілювали з гранатометів і кулеметів, позиції поблизу Павлополя накривали вогнем із гранатометів. Ворожі снайпери активізувалися біля Гнутового та Водяного.

На Луганщині неспокійно було поблизу Новозванівки, по захисниках якої ворог бив з міномета калібру 82 мм, та поряд із Новоолександрівкою, яку накривав вогнем гранатометів різних систем.