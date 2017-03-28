Події

18:55 28.03.2017

Технічна неспроможність сайта НАЗК не є підставою для переслідувань, заявляють "єврооптимісти" ВР

У парламентському міжфракційному об'єднанні (МФО) "Єврооптимісти" заявляють про технічну неспроможність сайта, через який здійснюється внесення електронних декларацій, і тому переконані у відсутності підстав для адміністративних або кримінальних переслідувань у зв'язку із несвоєчасним поданням е-декларації.

"Ми впевнені, що держава зобов'язана створити належні технічні умови для подання декларації і що технічна неспроможність сайта НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції - ІФ) не є підставою для адміністративних або кримінальних переслідувань", - ідеться в заяві МФО, оприлюдненій у вівторок.

У документі зазначено, що вже три дні тривають безуспішні спроби зайти в систему подання електронних декларацій. "Тому, як і минулого року, ми змушені знову проходити тест на витривалість із нічними чергуваннями та постійними спробами зайти на сайт, який видає тільки повідомлення "помилка" або "спробуйте пізніше", - зазначають "єврооптимісти".

Народні депутати - члени МФО кажуть, що на власному досвіді переконалися, що технічний бік введеної в Україні системи електронного декларування доходів не досконалий. Вони нагадують, що НАЗК і розробник програмного забезпечення протягом тривалого часу обіцяють усунути конкретні технічні зауваження, проте проблеми із завантаженням системи та некоректністю відображення введених даних не зникли.

"Тому, у зв'язку з технічною неможливістю електронного декларування, ми готові подати декларацію в паперовому вигляді, а також скриншоти, які свідчать про проблеми, що виникли при вході в систему", - заявляють у МФО "Єврооптимісти".

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