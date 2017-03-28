Суд задовольнив вимогу САП розглянути її позов про розірвання договору ФДМ зі структурами Group DF щодо створення ТОВ "ЗТМК"

Донецький апеляційний госпсуд задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і зажадав від Госпсуду Запорізької області розглянути позовну заяву САП про розірвання договору Фонду держмайна (ФДМ) з офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), що входить до Group DF Дмитра Фірташа, про створення ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) на базі однойменного держпідприємства.

Як повідомила САП на своїй сторінці у Facebook, апеляційна скарга задоволена апеляційною інстанцією у вівторок. "Сьогодні, 28 березня 2017 року, Донецький апеляційний господарський суд задовольнив скаргу САП на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування ТОВ "ЗТМК" і повернення комбінату до сфери держуправління", - констатується в інформації САП.

Як повідомлялося, САП подавала до господарського суду Києва дві позовні заяви про розірвання договору ФДМ із компанією Tolexis Trading Limited щодо створення ТОВ "ЗТМК". Перший позов САП подала в грудні 2016 року, проте суд, на думку САП, незаконно двічі відмовив у розгляді справи по суті без належного повідомлення прокурора у справі. Щоб уникнути затягування розгляду справи (у разі оскарження відмови розгляду справи судом) після оплати нового судового збору та повернення матеріалів із суду, 25 січня 2017 року САП подала новий позов щодо розірвання договору про створення ТОВ "ЗТМК".

Як повідомляв раніше керівник САП Назар Холодницький, встановлено, що в 2013 році ФДМ у виконання постанови Кабінету Міністрів уклав за підсумками конкурсу з компанією Tolexis Trading Limited договір про заснування ТОВ "ЗТМК" на базі ДП "ЗТМК" "із метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва".

Згідно з досягнутими домовленостями, ФДМ передав у статутний капітал створеного суб'єкта цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК". Компанія Tolexis Trading Limited, зі свого боку, здійснила вклад у грошовій формі в сумі $110 млн, який мав виключне цільове призначення, а саме фінансування модернізації виробництва протягом 2013-го - першого кварталу 2015 року.

Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, що витратив більшість залучених інвестицій на погашення раніше виниклих заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з Group DF. У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва як головну мету створення підприємства з недержавною часткою фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Враховуючи свідоме невиконання інвестором узятих на себе зобов'язань, САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" і повне повернення комбінату до сфери держуправління.

ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану. Його проектна потужність - 20 тис. тонн на рік, проте через зношеність виробничих фондів підприємство нині може випускати 10 тис. тонн губки.

Держава володіє контрольним пакетом ТОВ "ЗТМК", структури Group DF - 49-відсотковою часткою.