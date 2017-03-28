МЗС України назвало заочний арешт Яценюка російським судом "елементом гібридної війни" та закликало посилити санкції проти Москви

Міністерство закордонних справ України висловило обурення рішенням російського суду щодо заочного арешту лідера партії "Народний фронт", екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та закликало світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію.

"Абсурдні звинувачення у кримінальних злочинах, які стали підставою для винесення цього рішення, не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом. Натомість це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, зокрема шляхом переслідувань українських політичних діячів і пересічних українців, десятки яких незаконно утримують у російських в'язницях", - йдеться в коментарі МЗС України, який у вівторок поширила прес-служба відомства

У МЗС зазначають, що "подібні судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва РФ".

"Закликаємо світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 27 березня А. Яценюк повідомив, що Єсентукський міський суд Ставропольського краю розглянув клопотання Слідчого комітету Російської Федерації про його арешт за участь в озброєній групі, замах на злочин, умисне вбивство, проте відмовився повідомити Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону своє рішення з цього питання.

Водночас агентство "Інтерфакс" (interfax.ru) з посиланням на прес-службу суду повідомило, що Єсентукський міський суд (Ставропольський край) за постановою слідчого Головного слідчого управління СКР у Північно-Кавказькому федеральному окрузі заочно взяв під варту А. Яценюка.

"Постановою суду щодо А. Яценюка заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Слідчі порушили клопотання про арешт у зв'язку зі звинуваченням за ч. 2 ст. 209 (участь в озброєній групі (банді)) Кримінального кодексу РФ.

Міністр юстиції України Павло Петренко 28 березня заявив, що Мін’юст звернеться із роз'ясненнями про невизнання несправедливих рішень російських судів стосовно громадян України, зокрема стосовно "заочного арешту" А. Яценюка.