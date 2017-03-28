Українська "дочка" Сбербанку скасувала добові ліміти на операції з використанням корпоративних карт

Сбербанк (Київ) із 28 березня зняв раніше встановлені добові ліміти на проведення операцій з використанням корпоративних карток, повідомив банк на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, зокрема, скасовано добові ліміти на операції з використанням корпоративних карток щодо зняття готівкових коштів із карткових рахунків і на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків.

Як повідомлялося, 28 березня всі відділення українського дочірнього банку Сбербанку Росії розблоковано.

В середині березня представники націоналістичних організацій в центрі Києва замурували вхід до центрального відділення Сбербанку.

Окрім цього, станом на 24 березня були заблоковані відділення Сбербанку в Дніпрі, Запоріжжі, Сумах та Вінниці.

Партія "Національний корпус", представники якої блокували роботу банків із російським капіталом в Україні, 27 березня заявила про тимчасове призупинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку Росії в Україні.

У вівторок уранці, 28 березня, деякі активісти почали розбирати бетонні блоки біля центрального відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.

Сбербанк, за його даними, обслуговує понад 1 млн фізичних осіб в Україні.