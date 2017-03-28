В Україні презентували новий шрифт - Mariupol

Один з найпотужніших українських шрифтовиків Андрій Шевченко з Бердянська зробив шрифт для сусіднього Маріуполя, який є складовою нової айдентики. Шрифт вільно поширюваний і його можна скачати, повідомив розробник.

"Мене давно цікавлять територіальні шрифти, утім це була перша нагода самому працювати над таким проектом, причому не для чужого міста, а для сусіднього колоритного Маріуполя. До того ж я мав чітко окреслене завдання, може, найчіткіше з усього, що я робив раніше," - повідомив Андрій Шевченко.

За словами арт-директор проекту Сергія Родіонова, команда поставила задачу створити сучасний багатофункціональний гротеск, який працюватиме у логотипі, на сайті, вивісці, плакаті, у діловій документації та презентаціях муніципалітету, а в майбутньому був би адаптований для системи орієнтування і мап. "Місто мультинаціональне, із великою грецькою спільнотою, тому окрім кирилиці і латиниці ми задумали підтримку грецької мови та інших народів Приазов’я", - сказав він.

Шрифт мав відповідати баченню сучасного бренда Маруіполя – зручне пост-індустріальне місто, яке розмовляє зрозумілою мовою, дружнім тоном. Крім того бренд не має яскраво вираженого національного відтінку, він про українське глобальне місто.

Наразі шрифт Mariupol включає кирилицю, латинку, грецьку абетку, цифри та знаки у трьох накресленнях – нормальному, напівжирному та жирному. Також розробили власний набір піктограм, доступний у шрифті Mariupol Symbols. Частина літер має альтерантивні версії, завдяки яким наприклад кирилиця може виглядати більш грецькою, а грецька абетка — кирилічнішою. Наприклад, у логотипі Маріуполя літера «а» більше нагадує грецьку «альфа», а «р» – «ро». Такий самий прийом можна застосувати і до інших текстів, які необхідно виділити – назви, заголовки, афіші.

За матеріалами https://mariupol.is/