Порошенко хоче запропонувати відновлення спеціальних військових судів згідно зі світовою практикою

Президент України Петро Порошенко планує запропонувати відновлення спеціальних військових судів згідно з міжнародною практикою, оскільки оцінювати дії військових командирів у бойовій обстановці мають військові, а не цивільні спеціалісти.

"Насамперед як Верховний головнокомандувач - не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала (Віктора Назарова - ІФ) до ув’язнення на сім років", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Він зазначив, що за останні три роки українська армія виховала нове покоління "ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист нашої України".

"Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору гарантування обороноздатності та безпеки. Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки йде ця жахлива підступна гібридна війна", - повідомив президент.

"Справедливість, безумовно, має бути досягнута в суді, але рішення військових судів не ставитимуть під сумнів наші воїни", - додав глава держави.

Він зазначив, що українські військові виконують свій обов'язок захищати Україну, іноді ціною власного життя. "Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вторгся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги", - написав П.Порошенко.

Як повідомлялося, 27 березня Павлоградський суд визнав винним і засудив до семи років ув'язнення генерала Віктора Назарова, якого обвинувачували в службовій недбалості, що спричинила катастрофу військово-транспортного літака Повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року.

Як повідомлялося, в ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу був збитий військово-транспортний літак Повітряних сил ЗС України Іл-76 під час заходження на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака Іл-76. Генерал-майору Генштабу ЗСУ В.Назарову було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ під час їх передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 до Луганська.