Бойовики за минулу добу 61 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранено троє бійців

Бойовики за минулу добу 61 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

"За минулу добу поранено трьох українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки і Троїцького, захисників яких ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм і 82 мм. По опорних пунктах у районі Кам'янки, Кримського та Луганського противник застосовував міномети калібру 120 мм. Позиції поблизу Опитного обстріляні з мінометів калібру 82 мм.

Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ворог бияків по захисниках Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. По позиціях у районі Луганського і Кримського противник вів вогонь з озброєння БМП.

На маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали опорні пункти в районі Тарамчука і Красногорівки.

По захисниках Водяного, Павлополя, Лебединського і Красногорівки противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Широкиного застосував зенітну установку ЗУ-23-2. У районі Гнутового та Водяного активізувалися ворожі снайпери.

На луганському напрямку по опорних пунктах неподалік Новозванівки бойовики били з великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. По позиціях біля Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Щоб подавити вогневу активність противника, сили АТО відкривали вогонь.