Події

10:21 29.03.2017

USAID зупинив співпрацю з НАЗК

Один із членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило співпрацю з НАЗК з огляду на законодавчі зміни в частині електронного декларуванні.

"Новий закон у дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК", - написав Р.Рябошапка на своїй сторінці у Facebook у вівторок увечері.

Як повідомлялося, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав ухвалені Верховною Радою зміни до закону "Про запобігання корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

При цьому П.Порошенко на зустрічі з представниками громадських організацій заявив, що має підписати законопроект з огляду на необхідність врахування інтересів військовослужбовців. Президент підтримав ініціативу створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів ВР для погодження змін до відповідного закону.

Раніше з протестами проти схваленого ВР закону публічно виступили представники Великої Британії, США, Канади та офіційний Брюссель.

USAID працює в Україні з 1992 року, надає допомогу у сферах розвитку демократії, управління, охорони здоров'я, економіки та соціального сектора.

ВАЖЛИВЕ

Невідомі обстріляли Генконсульство Польщі в Луцьку

Бойовики за минулу добу 61 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранено троє бійців

Порошенко хоче запропонувати відновлення спеціальних військових судів згідно зі світовою практикою

Україні потрібен закон, який підтверджує курс на євроатлантичну інтеграцію - нардеп Фріз

Суд дозволив затримати ймовірного спільника вбивці екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

ОСТАННЄ

Монетизацію пільг в Україні буде проведено з 2018 р. - Рева

В Україні презентували новий шрифт - Mariupol

МЗС України назвало заочний арешт Яценюка російським судом "елементом гібридної війни" та закликало посилити санкції проти Москви

Українська "дочка" Сбербанку скасувала добові ліміти на операції з використанням корпоративних карт

Суд задовольнив вимогу САП розглянути її позов про розірвання договору ФДМ зі структурами Group DF щодо створення ТОВ "ЗТМК"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА