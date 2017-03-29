Один із членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило співпрацю з НАЗК з огляду на законодавчі зміни в частині електронного декларуванні.

"Новий закон у дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК", - написав Р.Рябошапка на своїй сторінці у Facebook у вівторок увечері.

Як повідомлялося, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав ухвалені Верховною Радою зміни до закону "Про запобігання корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

При цьому П.Порошенко на зустрічі з представниками громадських організацій заявив, що має підписати законопроект з огляду на необхідність врахування інтересів військовослужбовців. Президент підтримав ініціативу створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів ВР для погодження змін до відповідного закону.

Раніше з протестами проти схваленого ВР закону публічно виступили представники Великої Британії, США, Канади та офіційний Брюссель.

USAID працює в Україні з 1992 року, надає допомогу у сферах розвитку демократії, управління, охорони здоров'я, економіки та соціального сектора.