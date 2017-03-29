Події

10:28 29.03.2017

Монетизацію пільг в Україні буде проведено з 2018 р. - Рева

Міністр соціальної політики Україна Андрій Рева повідомив, що уряд планує перейти до повної монетизації пільг в Україні з 2018 року.

"Держава за весь час узяла на себе надмірні зобов'язання. Тому ми бачимо єдиний вихід із цієї ситуації - монетизація, тобто грошова компенсація кожному пільговику замість надання пільг у натуральному вигляді", - наводить слова А.Реви прес-служба Міністерства соціальної політики в середу.

За його словами, до 1 липня 2017 року у Львівській області буде здійснено експеримент із монетизації пільг, а вже з 2018 року за результатами цього експерименту планується проведення повної монетизації пільг по всій країні.

"На сьогодні на пільгові програми використовується до 15 млрд грн, це на рік. У 2018 році, якщо взяти всі програми, які мають фінансуватися, це буде близько 20 млрд грн", - повідомив міністр.

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