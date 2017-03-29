Події

11:12 29.03.2017

Українську "дочку" Сбербанку РФ для продажу оцінили в $130 млн

Сума операції з продажу української "дочки" Сбербанку становить трохи менше за її капітал - приблизно $130 млн, повідомляє 112.ua з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

"Йдеться приблизно про $130 млн. Це можна порівняти з капіталом українського ПАТ "Сбербанк", який, відповідно до міжнародної звітності за січень-вересень 2016 року, становить $144 млн. Усі кошти, за словами джерел "Ъ", надійдуть покупцеві одразу після набуття чинності договором купівлі-продажу", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники видання розповіли, що переговори з цими інвесторами Сбербанк вів із кінця 2016 року. Спочатку була заявлена більша сума операції, але на ціну вплинули санкції проти російських банків, запроваджені президентом України Петром Порошенком у середині березня, а також блокування відділень офісів активістами в різних містах України.

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