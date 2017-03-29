На арсеналі поблизу Балаклії зафіксовано 2 випадки детонації, утилізація боєприпасів відбувається за планом

Ситуація на арсеналі боєприпасів біля Балаклії (Харківська обл.) контрольована, триває планове зачищення території, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.

"Після опівночі зафіксовано лише дві детонації боєприпасів. Завдання, які були визначені особовому складу на добу, виконані в повному обсязі, сил і засобів вистачає, роботи тривають відповідно до плану", - наводить слова І.Павловського сайт Міноборони в середу.

Заступник міністра також зазначив, що знищення боєприпасів, зібраних під час зачищення території військової частини та міста, відбувається в плановому режимі, у спеціально відведеному місці, на відстані понад 10 км від Балаклії, із суворим дотриманням заходів безпеки.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії. За фактом вибуху на арсеналі розпочато кримінальні провадження за статтями "диверсія" та "службова недбалість".