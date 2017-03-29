Гройсман порадив усім членам НАЗК написати заяви про відставку через проблеми в роботі реєстру е-декларацій

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив усім членам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) написати заяви про відставку через проблеми в роботі реєстру електронних декларацій.

"Я вам раджу сьогодні усім зібратися і написати заяви про відставку", - заявить прем'єр на засіданні уряду в середу.

Прем'єр уточнив, що йдеться про членів НАЗК.

Перед цим В.Гройсман розкритикував роботу голови НАЗК Наталії Корчак через неможливість налагодити роботу реєстру.

У відповідь вона заявила, що відповідальним за роботу реєстру є системний адміністратор УСС.